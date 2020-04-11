Шмыгаль представил команду по преодолению последствий коронавируса
2020-04-11 21:11:00
10 апреля прошло первое учредительное заседание
Премьер-министр Денис Шмыгаль представил состав Совета по вопросам экономического развития, который должен помочь вывести Украину из кризиса, вызванного эпидемией коронавируса.
Об этом он написал в Facebook.
В состав вошли:
- Игорь Петрашко – министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства
- Ярослав Жалило – заместитель директора Национального института стратегических исследований
- Элла Либанова – директор Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи НАН Украины
- Андерс Аслунд – старший научный сотрудник Атлантического совета США
- Олег Устенко – советник президента Украины
- Эрик Найман – управляющий партнер Capital Times
- Виллем Буитер – профессор Колумбийского университета
- Евгений Пенцак – преподаватель экономики и финансов Киево-Могилянской бизнес-школы
По словам премьера, 10 апреля Совет провел первое учредительное заседание, на котором обсудили стратегии и идеи выхода страны из карантина.
"Повторю, что сейчас у нас есть только наработки и видение этого плана, который мы ежедневно обновляем, в зависимости от поведения шкалы заболеваемости", – пишет Шмыгаль.
Как ранее сообщал Фокус:
- 11 апреля в Украине было подтверждено 308 случаев коронавируса. Всего по состоянию на 11 апреля количество заболевших составляло 2511 человек.
- Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что сейчас Украина может делать около 30 тыс. и планирует довести это количество до 80 тыс.
- Центр общественного здоровья (ЦОЗ) обнародовал показания к госпитализации больных с подозрением/подтвержденным диагнозом коронавирус.
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