Шмыгаль представил команду по преодолению последствий коронавируса

10 апреля прошло первое учредительное заседание

Премьер-министр Денис Шмыгаль представил состав Совета по вопросам экономического развития, который должен помочь вывести Украину из кризиса, вызванного эпидемией коронавируса.

Об этом он написал в Facebook.

В состав вошли:

Игорь Петрашко – министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства

Ярослав Жалило – заместитель директора Национального института стратегических исследований

Элла Либанова – директор Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи НАН Украины

Андерс Аслунд – старший научный сотрудник Атлантического совета США

Олег Устенко – советник президента Украины

Эрик Найман – управляющий партнер Capital Times

Виллем Буитер – профессор Колумбийского университета

Евгений Пенцак – преподаватель экономики и финансов Киево-Могилянской бизнес-школы

По словам премьера, 10 апреля Совет провел первое учредительное заседание, на котором обсудили стратегии и идеи выхода страны из карантина.

"Повторю, что сейчас у нас есть только наработки и видение этого плана, который мы ежедневно обновляем, в зависимости от поведения шкалы заболеваемости", – пишет Шмыгаль.

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