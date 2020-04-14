После Пасхи карантин в Киеве могут смягчить, но есть условие, – Кличко

Количество инфицированных должно уменьшаться. В противном случае, карантин могут даже усилить

Киевские власти разрабатывают программу постепенного выхода из карантина. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, его цитирует пресс-служба КГГА.

Но реализация этого плана будет напрямую зависеть от количества больных COVID-19 после Пасхи, уточняет столичный глава. Если их число будет уменьшаться, речь пойдет о смягчении карантина, если наоборот – ограничения могут усилить.

Также Кличко отметил, что никто не знает, когда Киев может достичь пика заболеваемости коронавирусом.

"Я общался с многими эпидемиологами, в т.ч. с директором Института им. Роберта Коха. И я просил посчитать, когда в Киеве может быть пик. Он сказал, что у него нет ответа на этот вопрос", – говорит столичный глава.

Ранее главный санврач Виктор Ляшко говорил, что пик заболеваемости в Украине ожидается на 14-17 апреля.

Также он предупреждал, что во время праздников может возрасти заболеваемость. В этой связи Ляшко призывал придерживаться карантина.

Как ранее сообщал Фокус:

С четверга, 16 апреля, на въездах в Киев будут мерить температуру практически всем въезжающим в город.