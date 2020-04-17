Credit Kasa передала 1000 продуктовых корзин для пожилых украинцев

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Компания «УкрКредитФинанс», известная под брендом Credit Kasa, присоединилась к благотворительной инициативе фонда «Жизнелюб‎» и оплатила покупку 1000 продуктовых корзин. Их адресаты — наиболее нуждающиеся люди старше 65 лет, проживающие в разных уголках Украины.

‎«Мы хотим поддержать самую уязвимую часть нашего общества — пенсионеров. Сегодня они первые, кто находится в зоне риска. Каждый поход в магазин для них потенциально опасен. Наша задача — оградить их от этого, поэтому присоединились к акции Жизнелюба‎», — заявили в Кредит Кассе и призвали и других участников финансового рынка присоединиться к акции.

В свою очередь, в благотворительном фонде рассказали, что продуктовые наборы разъедутся по всей Украине: сначала они попадут в территориальные центры социальной помощи, а уже оттуда курьеры Новой Почты доставят их нуждающимся.

Социальный продуктовый набор состоит из 9 позиций: гречка, макароны, рис, сахар, пшеничная крупа, свиная тушенка, подсолнечное масло, вафли и туалетная бумага.

СПРАВКА

Credit Kasa — бренд ООО «УкрКредитФинанс‎». С 2013 года компания выдает быстрые кредиты до зарплаты. За это время услугами Кредит Кассы воспользовались около 1 млн украинцев.