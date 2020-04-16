Кличко рассказал о ситуации в киевской больнице №6, где заразились 15 медиков

Медучреждение продолжает предоставлять медпомощь пациентам, которые поступили в экстренном порядке, но новых пока не принимает

Киевская городская клиническая больница №6, о закрытии которой из-за вспышки коронавируса сообщали СМИ, продолжает работать, но новых пациентов не принимает. Об этом на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"Медучреждение продолжает предоставлять медпомощь пациентам, которые поступили в экстренном порядке, но новых пациентов не принимает", - заявил он.

Среди медиков больницы заразились коронавирусом 15 человек. По словам мэра, большинство из них лечится на самоизоляции.

Всего в столице на самоизоляции находятся 179 медиков, которые контактировали с больными COVID-19. В частности, это медработники, которые лечили пациентов с пневмонией, у которых потом подтвердили заражение коронавирусом.

Виталий Кличко также рассказал, что все медики которые контактировали с больными проходят обязательное ПЦР-тестирование. Сейчас в столице на стационаре лечатся 19 медработников. Сколько всего медработников заболели в столице, мэр не уточнил.

Директор Киевской городской клинической больницы №6 Вадим Крижевский рассказал, что среди заболевших медработник в тяжелом состоянии никого нет.

"У нас в больнице есть контактные лица, получившие положительные результаты ПЦР-тестов, это 15 человек, которые работают у нас. Из этих 15 человек - 14 тестировали у нас в больнице, один сдавал ПЦР-тест на первичном звене. Они все находятся под нашим наблюдением на амбулаторном лечении и сейчас находятся в самоизоляции по месту жительства. Тяжелых нет. Среди тех, у кого тестирование было положительным, не только врачи, но и медсестры, санитарки", - рассказал Крижевский.

Он сообщил, что начиная с 17 марта больница принимала больных пневмонией. Всего с того времени было принято 112 пациентов с пневмониями.

"Им всем делали тестирование методом ПЦР. Все 112 пролечены и сейчас остались два пациента, которые лечатся в терапии. Из 112 пневмоний 12 было положительных, эти пациенты переведены в инфекционные больницы", - сказал Крижевский.

Руководитель больницы также добавил, что в отделениях, где находились больные пациенты, проводят санацию. Все отделения работают. Всего в больнице работает 690 сотрудников. В настоящее время, по информации Крижевского, в больнице находятся 133 пациента.

Министр здравоохранения Максим Степанов сегодня на брифинге рассказал, что всего заразились коронавирусом 788 медиков - 18,9% от общего количества инфицированных в Украине (4161).

Напомним, Фокус разбирался почему ближайший месяц станет решающим в борьбе с эпидемией и когда закончится карантин в Украине.

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