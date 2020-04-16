Обмен пленными завершился: боевики отпустили 20 заложников (список)
2020-04-16 14:13:00
Обмен проходил в два этапа
В ходе сегодняшнего обмена пленными с ОРДЛО Украина вернула 20 своих граждан. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Обмен проходил в два этапа. Сначала возле оккупированной Горловки в так называемой "ДНР" украинская сторона получила девять своих граждан.
Позже обмен проходил в Луганской области, где Украина вернула еще 11 удерживаемых боевиками человек.
Как сообщил Интерфакс, обмен пленными между Киевом и так называемой "ЛНР" прошел по формуле "11 на 4", так как три человека отказались возвращаться на оккупированные территории.
Представитель отдельных районов Луганской области в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Ольга Кобцева, сообщила, что украинская сторона передала четырех человек, а "ЛНР" освободила 11.
"Только что произошел обмен. Мы передали 11 человек. В результате опроса лиц, которые должны были быть переданы ЛНР, три человека изъявили добровольное желание остаться на территории Украины. Люди отказались от перехода на территорию Луганской народной республики", – рассказала Кобцева журналистам.
Список освобожденных украинцев, содержавшихся на территории ОРДО:
- Алакоз Александр (гражданский)
- Гриненко Николай (военный)
- Илюхин Николай (гражданский
- Карась Владимир (милиционер)
- Костев Евгений (гражданский)
- Помеляйко Александр (гражданский)
- Садовский Александр (гражданский)
- Сирык Вадим (гражданский
- Шайдов Виктор (военный)
Список освобожденных украинцев, содержавшихся на территории ОРЛО:
- Желдак Виталий (гражданский)
- Можаев Валентин
- Мироныч Сергей
- Полозов Николай (гражданский)
- Попова Алевтина (гражданская)
- Русинов Сергей (гражданский)
- Сливка Иван (гражданский)
- Сливка Александр (гражданский)
- Табачный Александр (гражданский)
- Штиль Александр (гражданский)
- Яковенко Александр (гражданский)
Это уже третий этап освобождения пленных во время каденции Владимира Зеленского. Первый состоялся в сентябре прошлого года, когда домой вернулись 35 украинцев, во время второго обмена, в декабре 2019 года, вернулись 76 граждан.
Как ранее сообщал Фокус:
- 29 декабря состоялся первый с 2017 года большой обмен пленными между Украиной и боевиками. Домой вернулись 76 украинцев (12 военных и 64 гражданских), еще пять участников обмена решили остаться в ОРДЛО со своими семьями.