В КГГА показали, как на въездах в Киев украинцам измеряют температуру

2020-04-16 19:39:21

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Всего на въездах в Киев установлено 9 КПП. Температуру украинцам измеряют полицейские и волонтеры

Сегодня, 16 апреля, на всех въездах в Киев установили КПП, на которых украинцам будут мерить температуру. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Прежде всего под проверку попадут пассажиры и водители автобусов, микроавтобусов и грузовых автомобилей. Легковые авто остановят если в них будет более трех человек, включительно с водителем.

Если температура у гражданина будет выше 37,5 градусов, человека протестируют на коронавирус и отправят на самоизоляцию. Есть выше 38 градусов и с признаками ОРВИ – вызовут скорую помощь для госпитализации.

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Фото: facebook/kyivcity.gov.ua

КПП установлены по следующим адресам:

  • ул. Богатирская, 32-Е;
  • просп. Броварской;
  • вул. Бориспольское шоссе;
  • просп. Академика Глушкова;
  • шоссе Житомирское;
  • ул. Гостомельское шоссе, 1/1;
  • Днепровское шоссе;
  • ул. Вишгородская, 83-А;
  • 27 км Столичного шоссе

Напомним, Фокус разбирался почему ближайший месяц станет решающим в борьбе с эпидемией и когда закончится карантин в Украине.

Как ранее сообщал Фокус:

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