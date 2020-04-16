В Херсонской области взорвался военный грузовик с боеприпасами
2020-04-16 21:39:00
Никто из военнослужащих и гражданских не пострадал
В Херсонской области во время транспортировки боеприпасов загорелся военный грузовик КрАЗ.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
Боеприпасы в кузове грузовика сдетонировали и произошел взрыв. Никто из военнослужащих и гражданских не пострадал.
По данному факту проводится расследование по ч. 1 ст. 412 Уголовного кодекса Украины (неосторожное уничтожение или повреждение оружия, боеприпасов, средств передвижения, военной и специальной техники или другого военного имущества).
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