"Ситуация недопустима". В МОЗ сообщили о дефиците донорской крови в Украине
2020-04-17 10:52:02
В зоне риска оказались украинцы, которые нуждаются в срочном хирургическом вмешательстве
В Украине с начала карантина запасы донорской крови снизились в 2-4 раза, что несет угрозу для пациентов, которые нуждаются в срочном хирургическом вмешательстве. Об этом на брифинге сообщил глава Минздрава Максим Степанов.
"В Украине сложилась крайне негативная ситуация с запасами донорской крови. Из-за этого дефицита в зоне риска оказались все наши граждане, которые нуждаются в ургентном срочном хирургическом вмешательстве", - заявил он.
Он добавил, что важно организовать транспортировку лиц, которые изъявили желание быть донорами, в связи с ограничениями работы транспорта на время карантина.
"Мы считаем, что эта ситуация недопустима, поэтому обратились к главам ОГА с просьбой обеспечить прием специализированными учреждениями приема крови у людей, которые захотели быть донорами, с минимальным контактом между собой", - сообщил Степанов.
Напомним, Фокус разбирался, почему ближайший месяц станет решающим в борьбе с эпидемией и когда закончится карантин в Украине.
Как ранее сообщал Фокус:
- В Украине за все время заразились коронавирусом 879 медиков - 18,8% от общего количества инфицированных (4662).
- Максим Степанов сообщил, что около 1100 украинских студентов медицинских вузов выявили желание помочь в борьбе с коронавирусом.