"Ситуация недопустима". В МОЗ сообщили о дефиците донорской крови в Украине

В зоне риска оказались украинцы, которые нуждаются в срочном хирургическом вмешательстве

В Украине с начала карантина запасы донорской крови снизились в 2-4 раза, что несет угрозу для пациентов, которые нуждаются в срочном хирургическом вмешательстве. Об этом на брифинге сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

"В Украине сложилась крайне негативная ситуация с запасами донорской крови. Из-за этого дефицита в зоне риска оказались все наши граждане, которые нуждаются в ургентном срочном хирургическом вмешательстве", - заявил он.

Он добавил, что важно организовать транспортировку лиц, которые изъявили желание быть донорами, в связи с ограничениями работы транспорта на время карантина.

"Мы считаем, что эта ситуация недопустима, поэтому обратились к главам ОГА с просьбой обеспечить прием специализированными учреждениями приема крови у людей, которые захотели быть донорами, с минимальным контактом между собой", - сообщил Степанов.

Напомним, Фокус разбирался, почему ближайший месяц станет решающим в борьбе с эпидемией и когда закончится карантин в Украине.

Как ранее сообщал Фокус:

В Украине за все время заразились коронавирусом 879 медиков - 18,8% от общего количества инфицированных (4662).