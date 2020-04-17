Полиция открыла дело по статье "Загрязнение атмосферного воздуха" Уголовного кодекса Украины

Компания в Иванковском районе Киевской области закупала радиоактивный лес из Чернобыльской зоны, который потом использовали как топливо для теплоэлектростанции. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

В рамках уголовного производства сотрудники полиции совместно с представителями других ведомств изъяли образцы сырья, промышленных отходов и грунта. В результате выяснилось, что древесина из Чернобыльской зоны по загрязнению радионуклидами превышает установленные нормы.

Следственное управления полиции открыло уголовное производство по ч. 1 ст. 241 ("Загрязнение атмосферного воздуха") Уголовного кодекса Украины. По предварительной информации, в действиях должностных лиц Ивановской теплоэлектростанции возможны нарушения нормативно-правовых актов и ряда законов, таких как "Об отходах", "Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения", "Об охране окружающей природной среды".

Большая часть территории Чернобыльской зоны отчуждения, размер которой 260 тыс. га, покрыта лесами. На этой территории разрешены только санитарные вырубки леса.

Как ранее писал Фокус:

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) сообщили, что наличие продуктов горения в воздухе Киева не несет химической и радиологической угрозы.

По факту пожара в Чернобыльской зоне открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.