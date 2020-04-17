У командующего Нацгвардией Балана обнаружен коронавирус
2020-04-17 20:43:00
Заболевание проходит почти бессимптомно
Замминистра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что у командующего Национальной гвардии Николая Балана обнаружен коронавирус.
Об этом Геращенко написал на своей странице в Facebook.
"Заболевание проходит почти бессимптомно. Состояние здоровья удовлетворительное. Генерал Балан с сегодняшнего дня находится на самоизоляции. Все лица, которые с ним контактировали в последнее время, пройдут тестирование", – написал он.
Обязанности Командующего Национальной гвардии исполняет первый заместитель – генерал-лейтенант Владимир Кондратюк.
"Национальная гвардия продолжает выполнять возложенные на нее задачи в полном объеме", – добавил Геращенко.
Напомним, Фокус разбирался почему ближайший месяц станет решающим в борьбе с эпидемией и когда может закончиться карантин из-за коронавируса.
Как ранее сообщал Фокус:
- 7 апреля глава МОЗ Максим Степанов заявил, что темпы заболеваемости коронавирусом в Украине скоро достигнут своего пика, поэтому говорить об окончании карантина еще рано.
- В тот же день Всемирная организация здравоохранения призвала все страны, в которых приняты ограничительные меры в связи с пандемией коронавируса, не снимать их преждевременно.