Коронавирус в Украине: в Винницкой области каждый третий заболевший — медик

В целом по Украине медики составляют 19,1% от общего количества зараженных

В Украине заразились коронавирусом 978 медицинских работников - 19,1% от общего количества инфицированных (5106). Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

17 апреля Степанов сообщал, что в Украине зафиксировано 879 случаев заболевания COVID-19 у медработников. Таким образом, за прошедшие сутки количество больных медиков увеличилась на 99 человек.

Он отметил, что только в Винницкой области зарегистрировано 97 случаев в 22 учреждениях здравоохранения заболевания среди медицинских работников. Больше всего заболевших в Калиновской районной больнице.

Всего же в Винницкой области заболели 319 медиков.

Напомним, Фокус разбирался, почему ближайший месяц станет решающим в борьбе с эпидемией и когда закончится карантин в Украине.

Как ранее сообщал Фокус:

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из государственного бюджета будут выплачивать денежную помощь семьям врачей, погибших от коронавируса.