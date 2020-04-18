Об из розыске в субботу днем сообщил замглавы МВД Антон Геращенко

Полицейские разыскали двух молодых людей, которые на мопедах без номерных знаков, вероятно, умышленно подожгли сухую траву в пойме реки Ирпень. Об этом сообщает сайт Нацполиции.

Об из розыске в субботу днем сообщил в Facebook замглавы МВД Антон Геращенко.

В своем посте Геращенко отметил, что пожары в Киевской и Житомирской областях, по мнению экспертов, носят характер массовых умышленных поджогов.

Спустя несколько часов после поста замглавы МВД, полиция сообщила, что подозреваемые найдены. Ими оказались жители Ирпеня: одному 28 лет, другому 29 лет.

Вероятных злоумышленников отвезли в отделение полиции, а мотороллеры изъяли.

По ст. 245 Уголовного кодекса (уничтожение объектов растительного мира) им может грозить штраф в размере 98-153 тысяч гривен, ограничение или лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

Информация о поджоге внесена в Единый реестр досудебных расследований.

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