Полиция задержала поджигателей травы на мопедах под Киевом
2020-04-18 21:58:00
Об из розыске в субботу днем сообщил замглавы МВД Антон Геращенко
Полицейские разыскали двух молодых людей, которые на мопедах без номерных знаков, вероятно, умышленно подожгли сухую траву в пойме реки Ирпень. Об этом сообщает сайт Нацполиции.
Об из розыске в субботу днем сообщил в Facebook замглавы МВД Антон Геращенко.
В своем посте Геращенко отметил, что пожары в Киевской и Житомирской областях, по мнению экспертов, носят характер массовых умышленных поджогов.
Спустя несколько часов после поста замглавы МВД, полиция сообщила, что подозреваемые найдены. Ими оказались жители Ирпеня: одному 28 лет, другому 29 лет.
Вероятных злоумышленников отвезли в отделение полиции, а мотороллеры изъяли.
По ст. 245 Уголовного кодекса (уничтожение объектов растительного мира) им может грозить штраф в размере 98-153 тысяч гривен, ограничение или лишение свободы на срок от двух до пяти лет.
Информация о поджоге внесена в Единый реестр досудебных расследований.
Как ранее сообщал Фокус:
- Над Киевом третиий день подряд продолжает сохраняться аномально сильный смог. По состоянию на утро 18 апреля, в столице был самый грязный воздух в мире.
- В КГГА сообщили, что причиной послужили пожары в Житомирской области и Чернобыльской зоне, а также северо-западный ветер.
- Огонь от лесных пожаров в Житомирской области уничтожил 38 жилых и 43 нежилых дома в четырех селах. Об этом сообщил глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко.
- 13 апреля Верховная Рада ужесточила наказание за загрязнение воздуха, вырубку лесов и сжигание растительности. В частности, за поджог травы штрафы увеличили в 18 раз.