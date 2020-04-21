В Харькове приют отказывается сдавать собак в "аренду" на время карантина

Говорят, возвращение в приют оставляет отпечаток на психике и эмоциональном состоянии животного

Харьковский городской приют для животных отказывается отдавать собак в "аренду" на время карантина.

Об этом заявили в КП "Центр обращения с животными", сообщается на официальном сайте Харьковского горсовета.

В приюте объяснили, что в последнее время харьковчане все чаще звонят им с предложением взять собаку во "временное пользование" на период карантина – мол "и вам меньше кормить, и нам возможность гулять в парках".

Но сотрудники КП уверены: "Животные не должны страдать из-за удовлетворения потребностей людей в прогулке во время карантина, ведь потом их вернут обратно".

Дело в том, что после того, как собака семья забирает собаку из приюта, она привязывается к хозяину и новому дому.

"И для него большой стресс – снова вернуться в приют. Такой "благой" порыв эгоизма оставит отпечаток на психике и эмоциональном состоянии животного", – говорят в приюте.

6 апреля Кабмин ужесточил карантин из-за коронавируса. Среди прочего, запрещается посещать парки, скверы, зоны отдыха, лесопарковые и прибрежные зоны (кроме случаев выгула собак одним человеком).

Как ранее сообщал Фокус:

Премьер Денис Шмыгаль рассказал, что уже на этой неделе Кабмин обещает смягчить карантин в Украине.

В Украине по состоянию на утро 21 апреля лабораторно подтверждены 6125 случаев коронавируса. За минувшие сутки были зарегистрированы 415 новых случаев.