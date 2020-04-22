Сцены опытов над детьми в фильме "Дау. Деградация": прокуратура открыла два дела

Одно – по фатку пыток, второе – за распространение произведений, которые пропагандируют культ насилия

Детский омбудсмен Николай Кулеба вмешался в ситуацию со съемками младенцев в фильме "Дау. Дегенерация". Об этом он сам сообщил у себя в Facebook.

В фильме показывали, как ученые в СССР проводили опыты над детьми. Для съемок использовали бутафорские предметы, но настоящих младенцев.

По словам Кулебы, детей для съемок брали из дома ребенка. "Это дети, для которых учатие в таких съемках может быть травмой на всбю жизнь. Есть и другие факты, которые требуют подтверждения", – пишет омбудсмен.

Кулеба заявил, что уже обратился в полицию с соответствующим заявлением.

Фото: facebook/lena.samojlenko

В комментарии LB.ua омбудсмент также рассказал: "По инсайдерской информации, ребенок, игравший сына главных героев, был сиротой – его использовали для съемок, он пожил в "семье" и его вернули обратно в интернат, когда съемки завершились".

Также он добавил, что Офис омбудсмена обзвонил дома ребенка в Харьковской области и ни один из его руководителей не подтвердил, что дети из этих домов участвовали в съемках "Дау".

Пресс-служба Офиса генпрокурора сообщила, что ювенальные прокуроры Харьковской области уже зарегистрировали уголовные дела по факту пыток и распространения произведений, которые пропагандируют культ насилия.

"По информации правоохранителей, несовершеннолетним лицам, вероятно из числа детей-сирот, группой лиц в процессе кинопроизводства путем насильственных действий могли быть причинены физическая боль или моральные страдания", - говорится в сообщении.

Фильм "Дау. Дегенерация" – один из серии фильмов, созданных российским режиссером Ильей Хржановским о физике Льве Ландау. Съемки прошли в Харькове с 2008 по 2011 год.

Как ранее сообщал Фокус:

Детский фонд ООН (UNICEF) и ВОЗ определили страны с наилучшими шансами развития для детей. Среди них - Норвегия, Южная Корея и Нидерланды.