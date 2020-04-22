Нацсовет по телевидению возглавила Ольга Герасимьюк

Избран руководящий состав регуляторного органа

В среду, 22 апреля, на заседании члены Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания избрали руководящий состав регуляторного органа. Председателем Национального совета избрана журналистка Ольга Герасимьюк.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Также первым заместителем председателя стал продюсер, генеральный директор ООО "Телеодин" (телеканалы М1 и М2) Валентин Коваль, заместителем председателя – экс-глава департамента развития сети вещания ООО "Телерадиокомпания "Студия 1 + 1" Олег Черныш.

Юрий Зиневич избран ответственным секретарем Национального совета.

Перед тем члены Национального совета проголосовали за прекращение полномочий Ольги Герасимьюк как первого заместителя председателя и Александра Ильяшенко как ответственного секретаря.

Как ранее сообщал Фокус:

4 марта президент Владимир Зеленский досрочно прекратил полномочия двух членов Нацсовета по своей квоте и еще двух – Юрия Зиневича и Валентина Коваля – переназначил.

С 1 марта в Украине в тестовом режиме началось вещание развлекательно-информационного телеканала "Дом" на временно оккупированные территории.