За последние сутки коронавирус подтвердили у 98 медработников

В Украине 1458 медицинских работников заразились коронавирусом по состоянию на 24 апреля. Это 19% от общего числа заболевших Covid-19 (7647).

Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов на брифинге.

За последние сутки коронавирус подтвердили у 98 медиков.

Всего за все время 109 медицинских работников вылечилось.

Ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что украинские врачи нередко пренебрегают средствами индивидуальной защиты и контактируют без них с пациентами, которым не подтвержден диагноз коронавирус. В связи с этим он призвал расценивать всех людей с симтомами ОРВИ, как потенциально зараженных коронавирусом.

Как ранее сообщал Фокус: