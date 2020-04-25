На Львовщине коронавирус подтвердился у двух священников УГКЦ
2020-04-25 20:00:00
Священнослужители призвали всех верных Епархии к совместной молитве
У двоих священников украинской греко-католической церкви (УГЛЦ) на Львовщине подтвердился коронавирус. Об этом сообщила Сокальско-Жовковская Епархия УГКЦ, предает Львовский портал.
По данным Епархии, кроме ранее подтвержденного заболевания у отца Владимира Ващука, коронавирус также выявили у священника Владимира Воленского из села Боянец.
"В Сокальско-Жовковской Епархии у администратора парафии Пресвятой Богородицы Владычицы Украины – отца Владимира Ващука и у администратора парафии св. архистратига Михаила в селе Боянец – отца Владимира Волевского диагностирован CJVID-19. Призываем всех священнослужителей и верных нашей Епархии к совместной молитве, которую заканчиваем каждый день в 21.00", – говорится в сообщении.
Напомним, на днях в Александровскую больницу города Киева из Почаева доставили четырех священников с подтвержденным коронавирусом. Среди священников, которые лежат с коронавирусом в Александровской больнице – и митрополит Тернопольский и Кременецкий УПЦ МП Сергий.
А на Хмельнитчине, в селе Головчинцы Летичевского района закрыли для посещения Свято-Преображенский женский монастырь УПЦ МП, где выявили пять случаев заболевания коронавирусом.
Как ранее сообщал Фокус:
- Некоторые СМИ со ссылкой на источники сообщили, что митрополит Онуфрий получил положительный результат теста COVID-19. В самой УПЦ МП полностью отрицают озвученную в СМИ информацию.
- 19 апреля полицейские сообщали, что богослужение в Почаевской лавре на Пасху прошло с нарушением карантина: на службу пришло множество людей, которые не соблюдали дистанцию.
- На следующий день в Тернопольском областном лабцентре отчитались о вспышке коронавируса в Почаеве: в одном только городе – 13 новых случаев. По всей остальной области – 11.