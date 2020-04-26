Неделю ходил на работу: сотрудник Хмельницкой АЭС попал в больницу с коронавирусом

Всего в Нетишине, где находится АЭС, коронавирус подтвержден у двух человек

Коронавирусом заразился сотрудник Хмельницкой АЭС, которая находится в городе Нетишин. Об этом сообщает пресс-служба станции.

Сотрудник вышел из отпуска 13 апреля и до 17 апреля (с понедельника по пятницу) ходил на работу. С 18 апреля (воскресенье) он находился дома с повышенном температурой. 21 апреля его изолировали в инфекционном отделении местной больницы. Диагноз COVID-19 подтвердили 25 апреля после проведения ПЦР-теста.

На АЭС проводят внеочередную дезинфекцию рабочего места заболевшего мужчины и мест, в которых он бывал. Контактные лица отправлены на самоизоляцию. Им и оперативному персоналу станции сделают тесты на коронавирус.

25 апреля Хмельницкая ОГА сообщили, что в Нетишине подтвердили первые два случая коронавируса. Двое пациентов госпитализировали с пневмонией, позже ПЦР-тест показал, что они инфицированы коронавирусом. Всего по состоянию на утро 26 апреля в области подтверждены 73 случая COVID-19.

Как ранее сообщал Фокус:

В Черновицком СИЗО произошел бунт из-за того, что в нем разместили мужчину с подтвержденным диагнозом COVID-19.