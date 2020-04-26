"Фальсификация материалов". Арахамия обвиняет СБУ в ненадлежащем расследовании взрывов в Балаклее

Член ВСК заявил, что СБУ до сих пор настаивает на версии об атаке российского беспилотника

Член временной следственной комиссии и народный депутат Давид Арахамия заявил, что пожары на складах боеприпасов в Балаклее произошли из-за взрыва подрывных зарядов в земле. Об этом сообщает нардеп в Facebook.

"Ее результаты (экспертизы - ред.) показали, что "воронка в районе первых взрывов образовалась вследствие фугасного действия направленного взрыва заглубленного в грунт заряда бризантного взрывчатого вещества, в состав которого входили тринитротолуол (тротил), гексоген, тетранитропентаэритрит (ТЭН), что является характерным для взрывных зарядов кумулятивно-фугасного принципа действия. Судя по размеру воронки, для этого в землю должно быть заложено два ряда кумулятивно-фугасных зарядов по пять штук в каждом. Это примерно 760 килограммов взрывчатки, если вести речь о, например, КФЗ-1", – рассказал нардеп.

По словам депутата, таких воронок было найдено около десяти.

"Заложить столько кумулятивно-фугасных зарядов невозможно так, чтобы это никто не увидел. При этом, их установка требует специальных знаний и навыков. Это дает основания предполагать, что все делалось в условиях очевидности для военнослужащих части и не за один день. Но в материалах дела этого нет, а те, кто вели расследование, по странному стечению обстоятельств, после этого получили повышение по службе", – отмечает Арахамия.

Также он добавил, что СБУ до сих пор настаивает на версии об атаке российского беспилотника, "которую поддерживал тогдашний генпрокурор и главный военный прокурор".

"Есть материалы следствия, которые подтверждают, что в момент взрыва в районе Балаклеи не было никаких летальный аппаратов, а сведения " Укравиадвижение" о пролете беспилотника не выдерживают какой-либо проверки и противоречат здравому смыслу", – пишет нардеп.

Арахамия отметил, что 17 января ВСК обратилась к генеральному прокурору относительно передачи дела для расследования другому органу следствия. В то же время председателю СБУ направили письмо об установлении расхождений между версиями следователей и реальными обстоятельствами.

"То есть по сути о фальсификации материалов уголовного производства", – подчеркивает Арахамия.

Однако, как утверждает нардеп, обращения ВСК остались без внимания.

"До 1 мая согласно закону ВСК должна предоставить полный отчет. Но так как за это время мы успели полноценно расследовать взрывы лишь на одном из 5 объектов и частично начали Калиновку, мы будем настаивать на продолжении работы ВСК еще на 6 месяцев", – подытожил Арахамия.

Как ранее сообщал Фокус:

23 марта 2017 года около 3:00 на складе ракетно-артиллерийского вооружения в Балаклее произошел пожар, в результате которого началась детонация боеприпасов.

В результате взрывов на арсенале вблизи Балаклеи были разрушены 5 частных жилых домов и 35 квартир в многоквартирных домах барачного типа. Восстановительные работы потребовались в 54 многоэтажках и частных домах.

СБУ открыла уголовное производство по факту взрывов арсенала под Балаклеей по статье диверсия, а прокуратура – по статье халатность. Сообщалось, что пожар уничтожил 70% хранившихся там боеприпасов.

3 мая 2018 года во время проведения работ по разминированию на территории военных складов в Балаклее начался пожар. Вечером того же дня пожар лакализировали. 8 мая пожар на территории 65-го военного арсенала в Балаклее Харьковской области окончательно потушили.

24 апреля был опубликован отчет ВСК о том, что склад в Балаклее взорвался не из-за атаки российских БПЛА, а был подрыв изнутри.