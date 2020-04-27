Статистика коронавируса в Украине на 27 апреля: 9 тыс. случаев COVID-19, 220 – летальных
2020-04-27 09:27:06
"Лидирует" по заболеваемости коронавирусом Черновицкая область – 1375 случаев. Следом за ней с 1220 инфицированными идет Киев
В Украине уже 9 тыс. случаев инфицирования коронавирусом. Из них 220 – летальных, 864 пациента с COVID-19 выздоровели. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
За сутки по всей Украине зафиксировано 392 новых случая коронавируса (82 человека госпитализировано). Таким образом, общее количество подтвержденных случаев достигло 9009.
"Лидирует" по заболеваемости коронавирусом Черновицкая область – 1375 случаев. Следом за ней с 1220 инфицированными идет Киев.
Общая статистика по областям выглядит следующим образом:
Винницкая обл. - 398 случаев
Волынская обл. - 254 случай
Днепропетровская обл. - 310 случаев
Донецкая обл. - 52 случая
Житомирская обл. - 351 случай
Закарпатская обл. - 375 случаев
Запорожская обл. - 204 случая
Ивано-Франковская обл. - 761 случай
Киевская обл. - 570 случаев
Кировоградская обл. - 337 случаев
Львовская обл. - 358 случаев
Луганская обл. - 29 случаев
Николаевская обл. - 115 случаев
Одесская обл. - 240 случаев
Полтавская обл. - 173 случая
Ровенская обл. - 522 случая
Сумская обл. - 95 случаев
Тернопольская обл. - 612 случаев
Харьковская обл. - 196 случаев
Херсонская обл. - 88 случаев
Хмельницкая обл. - 72 случая
Черкасская обл. - 267 случаев
Черниговская обл. - 35 случаев
На утро 27 апреля в Центр общественного здоровья поступило 647 сообщений о подозрении на коронавирус. С начала 2020 года таких сообщений – 25489.
Фокус разбирался, почему ближайший месяц станет решающим в борьбе с эпидемией и когда закончится карантин в Украине.
Как ранее сообщал Фокус:
- Кабинет министров Украины разработал план выхода из карантина, который был введен из-за распространения коронавируса.
- 22 апреля решением Кабмина карантин в Украине продлили до 11 мая.
- Заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак заявила, что примерно через пять-десять дней после Пасхи в Украине можно ожидать новую вспышку заражений коронавирусом.