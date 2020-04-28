Из-за вспышки коронавируса Каховку закрывают на карантин
2020-04-28 22:29:00
Уже с 29 апреля
В Херсонской области закрывают Каховку на карантин из-за вспышки коронавируса.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Херсонской области.
Во вторник, 28 апреля, региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение о закрытии города Каховка на карантин. В городе зафиксировано 22 лабораторно подтвержденных случая COVID-19.
Как отмечается, начиная с 29 апреля на территории города будут проводиться временные ограничения и дополнительные дезинфицирующие мероприятия по недопущению распространения коронавируса.
Так, начиная с 08:00 29 апреля и до 06:00 4 мая город Каховка будет закрыто на въезд-выезд. При этом въезд разрешается только гражданам, зарегистрированным в Каховке, и автотранспорту специальных рейсов, которые обеспечивают перевозки сотрудников объектов критической инфраструктуры.
В городе будут установлены карантинные мобильные блокпосты на 3 км автодороги Т-2214 (район АЗС "КТК") и по ул. Мелитопольская 1а, а также ограничено движение и перекрытии дороги бетонными блоками.
Как ранее сообщал Фокус:
- Ранее в Николаевской области изолировали село Семеновка из-за вспышки коронавируса. Село окружили КПП и перекрыли на въезд и выезд.
- В Винницкой области закрыли два села на карантин из-за обнаружения коронавирусной инфекции у одной из жительниц.