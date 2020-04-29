На Закарпатье чиновников поймали на хищении леса на 14 млн гривен
2020-04-29 13:53:00
В ходе обысков у чиновников нашли доказательства вырубки леса
СБУ разоблачила масштабные хищения лесных ресурсов в Закарпатской области на 14 млн гривен.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Установлено, что чиновники Хустского лесоисследовательского хозяйства и Ужанского национального природного парка занимались масштабными вырубками деревьев.
В ходе обысков по месту жительства фигурантов дела и в служебных помещениях государственных лесничеств правоохранители изъяли вещественные и документальные доказательства противоправной деятельности.
Сейчас проведены земельно-техническая и земельно-оценочная экспертизы, которыми подтверждено противоправную деятельность руководителя государственного предприятия.
По результатам проведения обысков ему объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.
Как ранее сообщал Фокус:
- В 2018 году пятый президент Петр Порошенко подписал закон о сохранении украинских лесов и предотвращении незаконного вывоза необработанных лесоматериалов.
- В 2019 году парламент принял за основу и в целом законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о сохранении украинских лесов", которым ужесточается наказание за незаконную вырубку лесов.
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Верховная Рада приняла закон относительно введения запрета на сплошную вырубку елово-буковых лесов на горных склонах Карпатского региона.