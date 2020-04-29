На Закарпатье чиновников поймали на хищении леса на 14 млн гривен

В ходе обысков у чиновников нашли доказательства вырубки леса

СБУ разоблачила масштабные хищения лесных ресурсов в Закарпатской области на 14 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что чиновники Хустского лесоисследовательского хозяйства и Ужанского национального природного парка занимались масштабными вырубками деревьев.

В ходе обысков по месту жительства фигурантов дела и в служебных помещениях государственных лесничеств правоохранители изъяли вещественные и документальные доказательства противоправной деятельности.

Сейчас проведены земельно-техническая и земельно-оценочная экспертизы, которыми подтверждено противоправную деятельность руководителя государственного предприятия.

По результатам проведения обысков ему объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

Как ранее сообщал Фокус:

В 2018 году пятый президент Петр Порошенко подписал закон о сохранении украинских лесов и предотвращении незаконного вывоза необработанных лесоматериалов.