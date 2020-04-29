Любченко – новый руководитель Налоговой службы и другие кадровые решения Кабмина

Новый главный налоговик имеет большой опыт работы в налоговых органах при президенте Януковиче

На сегодняшнем заседании Кабмин назначил нового руководителя Госналоговой службы (ГНС) вместо уволенного 24 апреля Сергея Верланова.

Председателем ГНС стал Алексей Любченко. Он родился в 1971 году в Черкасской области. В 1993 году закончил Киевский государственный экономический университет. Кандидат экономических наук. До 2007 года работал в различных органах местного самоуправления в Черкасской и Кировоградской областях. В 2009–2011 годах был заместителем главы Государственной налоговой администрации Украины. Затем, до октября 2015 года работал на различных должностях в налоговой службе. Чем он занимался после этого, Кабмин в биографической справке нового главы ГНС умалчивает.

Председателем Государственной аудиторской службы назначен Геннадий Плис. С февраля 2018 года он был заместителем Государственного секретаря Кабмина Гройсмана. До этого – первым заместителем председателя КГГА.

Первым заместителем министра развития общин и территорий назначен Василий Лозинский. В 2019 году он был первым заместителем главы Львовской областной государственной администрации.

Государственным секретарем Минсоцполитики назначили на два месяца испытательного срока Сергея Суярко. До этого он был руководителем секретариата Центральной избирательной комиссии.

Первым заместителем председателя Госслужбы по вопросам геодезии, картографии и кадастра стала Юлия Мороз.

Временно исполняющим обязанности председателя правления АО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" назначен Василий Коваленко.

С должности заместителя Министра развития общин и территорий уволена Валентина Москаленко.

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