Сегодня в Украине отмечается День пограничника

День пограничника отмечается 30 апреля в Украине с 2018 года

30 апреля в Украине отмечается День пограничника. С поздравлением выступил глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко.

"Это праздник настоящих защитников Украины, которые днем ​​и ночью обеспечивают надежную покой всего государства на границе. Перед Вами ежедневно стоит задача обеспечить высокий уровень национальной безопасности не только в условиях гибридной войны Российской Федерации, но и террористических угроз, трансграничной преступности, миграционных процессов. Недавно Вы еще и одни из первых стали помехой распространения опасной вирусной инфекции. Я горжусь коллективом Государственной пограничной службы и самоотверженностью пограничников. Вы - образец профессионализма в отстаивании суверенитета и независимости нашей страны", – говорит Дейнеко.

В 1992 году указом президента праздник День пограничника был установлен 4 ноября - в день принятия Верховной Радой в 1991 году закона о пограничных войсках Украины. Однако многие служившие в советских пограничных войсках продолжали праздновать его 28 мая (День пограничника в СССР праздновался 28 мая).

С 2003 года после принятия нового закона о погранслужбе День пограничника возвратили обратн на 28 мая.

Нынешняя дата Дня пограничника была установлена уже пятым президентом Петром Порошенко в 2018 году. Выбор дня Порошенко объяснил необходимостью соответствовать историческим реалиям.

День посвящен событиям конца апреля 1918 года, когда славянская группа отдельной запорожской дивизии армии УНР под командованием полковника Владимира Сикевича, освободив большую часть Донбасса, вышла на международно признанную границу УНР с Российской Советской Республикой и Донской республикой.

В этот день принято поздравлять людей, которые охраняют и защищают границу, выражая им благодарность за службу. Также возлагаются цветы к мемориалам солдат пограничной службы, погибших при защите Украины.

Как ранее сообщал Фокус:

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