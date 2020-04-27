Выходные дни в мае 2020: украинцы будут отдыхать 12 дней

Две первые недели мая украинцев ждут длинные выходные

В мае будет 12 выходных дней. Кроме того, первые две недели украинцев ждут трехдневные выходные.

Всего в мае 2020 будут два государственных праздника: 1 мая – День труда и 9 мая – День победы над нацизмом во Второй мировой войне.

1 мая выпадает на пятницу, в результате украинцы будут отдыхать три дня.

9 мая припадает на субботу. Это значит, что следующий за ней понедельник 11 мая тоже будет выходным.

Всего в мае украицев ждут 12 выходных и 10 рабочих дней.

Календарь официальных и неофициальных праздников в мае

1 мая — День труда

3 мая — Всемирный день свободы печати

7 мая — День Радио

8 мая — День памяти и примирения

9 мая — День победы над нацизмом во Второй мировой войне (День победы)

10 мая — День матери

15 мая — Международный день семьи

16 мая — День Европы в Украине

17 мая — День науки

17 мая — День молодежных и детских общественныx организаций

17 мая — День памяти жертв политических репрессий

18 мая — День борьбы за права крымскотатарского народа

18 мая — Международный день музеев

16 мая — День науки в Украине

21 мая — День вышиванки

24 мая — День славянской письменности и культуры

28 мая — Вознесение Господне

29 мая — Международный день миротворцев ООН

31 мая — Всемирный день без табака

31 мая — День Киева

Напомним, 22 апреля решением Кабмина карантин в Украине продлили до 11 мая.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что постепенный выход Украины из карантина может начаться при двух основных условиях. Первое условие – в течение десяти дней процент выявленных больных коронавирусом не меняется или остается в пределах 5%. За минувшие стуки количество инфицированных выросло на 6,05%. Второе условие – больницы заполнены пациентами с COVID-19 менее чем на половину.

Фокус разбирался, почему ближайший месяц станет решающим в борьбе с эпидемией и когда закончится карантин в Украине.

Как ранее сообщал Фокус:

Кабинет министров Украины разработал план выхода из карантина, который был введен из-за распространения коронавируса.