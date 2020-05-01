1 мая — праздник трудящихся? Что сегодня отмечает Украина

1 мая Украина официально отмечает День труда. За свою 130-летнюю историю праздник поменял несколько названий и форматов празднования

История 1 мая

Официальная история 1 мая как Дня солидарности трудящих восходит к так называемому "делу Хаймаркет-сквер". 1 мая 1886 года в США и Канаде прошли рабочие выступления с требованием 8-часового рабочего дня, организованные анархистами. 3 мая в Чикаго у проходной завода жаток Сайруса Маккормика произошло столкновение забастовщиков со штрейкбрехерами, охранявшимися полицией. Полиция открыла огонь, было убито до 6 рабочих.

На следующий вечер по призыву анархистов на площади Чикаго Хаймаркет-сквер состоялся массовый митинг. Уже затемно на площадь явился отряд полиции и приказал очистить ее. В этот момент кто-то из толпы кинул в полицейских бомбу. Она убила на месте одного полицейского и смертельно ранила шестерых. Полицейские открыли огонь по толпе, из толпы отвечали стрельбой из револьверов, но затем толпа быстро разбежалась, оставив нескольких убитых.

На следующий день начались массовые обыски и аресты анархистов и рабочих активистов, в ходе которых полицейские накрыли мастерскую по изготовлению бомб в квартире анархиста Ланга. Судили восемь человек, из которых на митинге в момент взрыва находился только один — Филден, который выступал на трибуне и бомбу бросить не мог. И хотя бомбиста так и не отыскали, всех подсудимых приговорили к повешению. В ходе апелляций четырем заменили казнь на каторгу и пожизненное тюремное заключение, четырем приговор оставили в силе. Ланг накануне казни взорвал себя сигарой, начиненной динамитом, а остальные взошли на эшафот с пением "Марсельезы".

Возмущенные судом лидеры американского рабочего движения на съезде в Сент-Луисе в 1888 году наметили на 1 мая 1890 года массовую забастовку; в 1889 году председатель Американской федерации труда Самуэль Гомперс направил послание Парижскому конгрессу Интернационала с предложением отмечать 1 мая как Международный праздник борьбы за 8-часовой рабочий день. Конгресс принял соответствующую резолюцию, предложенную руководителем французских профсоюзов Раймоном Лавинем. С тех пор 1 мая стал любимым праздником социалистов, коммунистов и профсоюзов.

История 1 мая в Украине

В 1890 году Львов вошел в число первых городов мира, где отметили День солидарности трудящих. В то время из 70-тысячного населения столицы Галиции 20 тысяч составляли рабочие. Работали в среднем по 12 часов, но это был не максимальный показатель. При всем этом оплата труда была мизерной. В среднем львовский рабочий за неделю зарабатывал 2-4 золотых, тогда как килограмм муки стоил 1,5.

Вопрос празднования 1 мая в Австро-Венгрии, в состав которой тогда входила Галиция, решался на самом высоком уровне. В конце концов, центральные власти решили не мешать рабочим проводить свои манифестации. Однако галицкий наместник Казимир Бадени решил перестраховаться и на всякий случай выпустил объявление, в котором призвал львовских работников без разрешения работодателей не покидать рабочие места и не поддаваться на провокации. В намеченный день многие родители не отпустили детей в школы, магазины открылись с опозданием, а в центре было много полиции. Однако все опасения оказались ложными. 1 мая прошло спокойно.

В 10:00 в городской ратуше открылось собрание рабочих. Возле здания на площади Рынок собрались еще около двух тысяч человек. Мероприятие прошло без эксцессов и завершилось принятием резолюций с требованием 8-часового рабочего дня, общего тайного голосования на выборах и запрета ночного труда для женщин и детей.

В следующие годы 1 мая стали отмечать на регулярной основе. Первомайские манифестации становились более многочисленными, расширялась их география. В 1893 году на демонстрацию во Львове вышли шесть тысяч человек, в 1894 году – четыре, в 1901 году – уже более десяти. Похожие акции, хотя и менее многочисленные, проходили в Дрогобыче, Бориславе, Станиславове (Ивано-Франковске), Перемышле и других городах.

Тем временем, в той части Украины, которая тогда входила в состав Российский империи, праздник только зарождался. Первые маевки состоялись в 1891 году, но проходили они в конспиративных условиях. В первый раз открыто и масштабно Первомай отметили только в 1901 году, когда на демонстрацию в Харькове вышли 11 тыс. рабочих.

В то же время 1 мая во Львове было днем настоящей солидарности рабочих вне зависимости от языка общения и вероисповедания. Показательным в этом плане было празднование Первомая в 1905 году, когда на улицы столицы Галиции вышли рекордные 15 тысяч рабочих. Массовости акции поспособствовала как теплая и ясная погода, так и начало первой революции в России. Всего до начала Первой мировой войны во Львове состоялись 16 первомайских манифестаций.

Послереволюционный Первомай

В 1917 году 1 мая по всей бывшей Российской Империи впервые отмечали фактически на официальном уровне. В Киеве по всему городу были выделены площадки для митингов. После митингов началась демонстрация: колонны манифестантов, предводительствуемые оркестрами, играющими "Марсельезу", двинулись к центру города.

Вслед за тем Центральная Рада официально объявила 1 мая государственным праздником как День Труда, тогда как в РСФСР он был объявлен таковым под именем Дня Интернационала (впоследствии несколько раз менял названия, пока в 1972 году не был назван Днем международной солидарности трудящихся). Тогда же в Советской России начинает формироваться своеобразная коммунистическая первомайская "обрядность" с непременными "демонстрациями трудящихся", символизирующих единство партии и народа, благодарность масс за счастливую жизнь. Любопытно, что параллельно нечто похожее, и примерно с той же идеологической нагрузкой, происходило в нацистской Германии, где "День Труда" символизировал наступившую при нацистах классовую гармонию.

После поражения Украинской революции и завоевания Галиции поляками празднование 1 мая не прекратилось, но получило более политический характер. В традиционном стиле с лозунгами улучшения условий труда Первомай отмечало большинство рабочих, которых вместе организовывали польские, украинские и европейские социал-демократы. Также насколько раз украинские социал-демократы отпраздновали 1 мая самостоятельно, как "праздник революционной освободительной борьбы и международной солидарности трудящих".

Привнести свою лепту в празднование 1 мая пыталась и просоветская Коммунистическая партия Западной Украины. Однако, учитывая пребывание на нелегальном положении, галицкие коммунисты ограничивались распространением листовок и подпольной агитацией среди рабочих.

После включения Западной Украины в состав Советского союза Первомай потерял свой былой колорит. Официально в СССР власть была рабоче-крестьянской, а буржуазного гнета не могло быть по определению, а, значит, и требовать рабочим было больше нечего. В соответствии с такой идеологией 1 мая превратился из дня защиты прав трудящихся в день прославления советской власти.

После провозглашения независимости Украины по старой традиции День международной солидарности трудящих продолжали отмечать 1 и 2 мая. Оба дня были выходными. Но в 2017 году Верховная Рада внесла изменения в Трудовой кодекс в соответствии с которыми праздник переименовали в День труда, а выходным осталось только 1 мая.