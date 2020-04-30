В селе подтверждено 20 случаев заражения COVID-19

Во Львовской области в селе Давыдов из-за вспышки коронавируса частично ограничили въезд и выезд. Об этом сообщает hromadske.

Основные выезды и въезды из села патрулируются сотрудниками правоохранительных органов. Второстепенные – перекрыты бетонными плитами. В село пропускают только местных жителей.

Кроме того, дважды в день – утром и вечером, всем, кто въезжает в населенный пункт проверяют температуру.

"Мы меряем температуру утром, с семи до десяти и после обеда, с шестнадцати до восемнадцати. Это время, когда люди возвращаются домой", – сообщил участковый инспектор Тарас Король.

В свою очередь, глава Давыдовского ОТГ Владимир Керницкий заявил, что в селе подтверждено 20 случаев заражения COVID-19.

"В нашем поселке проживает около 7 тысяч населения. Мы знаем об этих 20 больных. Именно поэтому мы измеряем температуру людям, ограничили въезд в деревню, чтобы иметь больше информации о других жителей. Такие меры будут в течение двух следующих дней", – рассказал он.

Кроме того, в селе Давыдов сегодня провели дезинфекцию улиц. В ближайшее время ожидается дезинфекция подъездов в домах.

Как уточняет "Радио Свобода", сначала подтвердили коронавирус у главного врача Давыдовского центра первичной медико-санитарной помощи. Медик принимала больных в защитном костюме. Тем не менее, всех людей, которые с ней контактировали, а это, по данным ТСН, более 140 человек, проверяют на инфекцию.

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