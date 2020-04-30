В Одессе с балкона на 13 этаже выпал местный депутат

Погибший был главой земельной комиссии сельсовета

В четверг, 30 апреля, в Одессе возле 16-этажного дома обнаружили тело депутата Фонтанского сельского совета, который, по предварительным данным, выпрыгнул с балкона. Об этом сообщает местная полиция.

Тело 49-летнего мужчины нашли возле дверей шестнадцатиэтажного дома на улице Академика Заболотного. Полиция считает, что мужчина выпрыгнул с балкона общего пользования на 13 этаже.

Отмечается, что правоохранители начали расследование по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины, то есть умышленное убийство с пометкой "самоубийство". Тело погибшего направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

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В то же время депутат Фонтанского сельского совета Сергей Колодяжный в своем Telegram-канале сообщил, что погибший был главой земельной комиссии сельсовета. Колодяжный отметил, что это может быть убийство.

"Сегодня в Фонтанском сельском совете произошел ряд событий. Одно из них трагичное. Первое. С утра в Фонтанском сельском совете проходят массовые обыски. Второе. После обеда появилась информация, что один из депутатов, покончил с собой (выбросился из окна 13 этажа). Эта информация в настоящее время подтверждается из многих источников. Также есть информация, что депутату возможно "помогли" уйти в мир иной", – написал он.

По информации сайта "Таймер", погибшего звали Игорь Слюсара.

Как ранее сообщал Фокус: