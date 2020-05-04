Петиция о демонтаже в Киеве памятника генералу Ватутину собрала необходимое число подписей

Теперь ее должен рассмотреть Киевсовет

Более 10 000 подписей собрала петиция о необходимости демонтажа памятника советскому генералу Николаю Ватутину, установленного в Мариинском парке Киева. Сбор подписей на сайте Киеврады инициировал глава движения "Декоммунизация. Украина" Вадим Поздняков в феврале 2020 года. Теперь городской совет Киева должен рассмотреть вопрос по сути.

Сам Поздняков надеется, что петиция может "сдвинуть с мертвой точки декоммунизацию Мариинского парка", где сейчас помимо памятника генералу Ватутину также находятся памятник большевикам-участникам Январского восстания и могила их руководителя Андрея Иванова. Об этом он сообщил в комментарии Liga.net.

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Напомним, Николай Ватутин – советский генерал, командовал войсками, освобождавшими Киев осенью 1943 года. Весной 1944 года был тяжело ранен в столкновении с отрядом УПА и умер в госпитале.

Ватутин не попадает под закон о декоммунизации. Но летом 2017 года Киевский горсовет переименовал проспект генерала Ватутина в проспект Романа Шухевича. Нынешний глава Института национальной памяти Антон Дробович считает, что поскольку монумент Ватутина не просто памятник, а и его могила, то просто снести памятник нельзя.

Предыдущий глава этого института Владимир Вятрович придерживался такого же мнения: "Памятник Ватутину не подлежит демонтажу. Исходя из того, что Ватутин – один из участников борьбы за освобождение Украины от нацистских захватчиков. Там могила генерала. И, соответственно, не подлежит".

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