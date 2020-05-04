Петиция о демонтаже в Киеве памятника генералу Ватутину собрала необходимое число подписей
2020-05-04 20:36:00
Теперь ее должен рассмотреть Киевсовет
Более 10 000 подписей собрала петиция о необходимости демонтажа памятника советскому генералу Николаю Ватутину, установленного в Мариинском парке Киева. Сбор подписей на сайте Киеврады инициировал глава движения "Декоммунизация. Украина" Вадим Поздняков в феврале 2020 года. Теперь городской совет Киева должен рассмотреть вопрос по сути.
Сам Поздняков надеется, что петиция может "сдвинуть с мертвой точки декоммунизацию Мариинского парка", где сейчас помимо памятника генералу Ватутину также находятся памятник большевикам-участникам Январского восстания и могила их руководителя Андрея Иванова. Об этом он сообщил в комментарии Liga.net.
Напомним, Николай Ватутин – советский генерал, командовал войсками, освобождавшими Киев осенью 1943 года. Весной 1944 года был тяжело ранен в столкновении с отрядом УПА и умер в госпитале.
Ватутин не попадает под закон о декоммунизации. Но летом 2017 года Киевский горсовет переименовал проспект генерала Ватутина в проспект Романа Шухевича. Нынешний глава Института национальной памяти Антон Дробович считает, что поскольку монумент Ватутина не просто памятник, а и его могила, то просто снести памятник нельзя.
Предыдущий глава этого института Владимир Вятрович придерживался такого же мнения: "Памятник Ватутину не подлежит демонтажу. Исходя из того, что Ватутин – один из участников борьбы за освобождение Украины от нацистских захватчиков. Там могила генерала. И, соответственно, не подлежит".
Как ранее сообщал Фокус:
- 4 декабря 2019 года Кабмин назначил главой УИНП кандидата философских наук, доцента Антона Дробовича.
- Экс-директор УИНП Владимир Вятрович убежден, что достижения организации за пять лет являются необратимыми.