Под Львовом исказили древнее городище ради фигуры Богоматери
2020-05-04 21:21:00
Место стройки является историко-культурным заповедником, памятником археологии национального значения
В селе Дуброва (Николаевский район Львовской области) вплотную к археологическому памятнику VIII-X веков Стольское городище, сделали насыпь, установили бетонные лестницы и фигуру Богоматери. Сообщение об этом появилось в Facebook на странице "Львівське Опілля".
"Мы удивлены, что органы, которые должны контролировать сохранность памятников, не вмешались в течение двух недель и не реагируют сейчас. И требуем расследования, реакции и сохранения уникального вида памятника. Мы не против новых сакральных объектов, однако такие объекты не должны уничтожать историческое наследие Украины ", – говорится в сообщении.
Работы не были разрешены ни местной ОТГ, ни ответственными за сохранение исторического наследия органами областной власти.
Стольское городище – историко-культурный заповедник, памятник археологии национального значения. На этом месте была столица средневековой Белой Хорватии.
Как ранее сообщал Фокус:
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