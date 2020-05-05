К охране Крымского моста начали готовиться водолазы Росгвардии

Каждый месяц водолазы Росгвардии обнаруживают мины и торпеды времен войны

Водолазы Росгвардии начали подготовку к обеспечению безопасности Крымского моста, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

"Водолазные подразделения Росгвардии готовятся к участию в мероприятиях, связанных с обеспечением безопасности Керченского моста", – говорится в сообщении.

В российском ведомстве сказали, что с начала текущего года водолазы обследовали 894 437 квадратных метров дна водоемов, 638 подводных объектов, 150 корпусов кораблей, 131 гидротехническое сооружение.

"Каждый месяц водолазы Росгвардии обнаруживают мины и торпеды времен Великой Отечественной войны. Только в прошлом году найдено свыше 60 различных боеприпасов того времени", – сообщили в Росгвардии.

Кроме того, в настоящее время в учебном центре войск национальной гвардии РФ в Северобайкальске проводится подготовка специалистов-водолазов не только для морских подразделений Росгвардии, но и для других силовых ведомств по основным водолазным квалификациям.

Как ранее сообщал Фокус:

Строительство Крымского моста началось в феврале 2016 года. 15 мая 2018 года состоялось официальное открытие автомобильного движения по мосту.

25 декабря 2019 года в оккупированный Севастополь приехал поезд из Санкт-Петербурга, ехавший по Крымскому мосту. Прокуратура АР Крым зарегистрировала уголовное производство по факту пересечения пассажирским поездом Санкт-Петербург – Симферополь государственной границы Украины через Керченский мост (ч. 1 ст. 332 УК Украины).