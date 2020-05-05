Заочный арест Януковича позволит начать процедуру экстрадиции, – Офис генпрокурора

Прокуроры будут обращаться в суд за разрешением на совершение специального досудебного расследования

Заочный арест экс-президента Виктора Януковича позволяет начать процедуру экстрадиции.

Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

4 мая Янукович был заочно арестован Печерским райсудом Киева в уголовном производстве по факту захвата государственной власти (ч.1 ст. 109 Уголовного кодекса Украины).

В этом производстве расследуются обстоятельства захвата власти в период сентября-октября 2010 года путем совершения действий, направленных на незаконное увеличение полномочий президента.

"Они относились к полномочиям законодательной и исполнительной власти, вследствие возвращения неконституционным способом действия Конституции от 28 июня 1996, в которую законом об "О внесении изменений в Конституцию" от 8 декабря 2004 года были внесены изменения", – сказано в сообщении.

Прокуроры будут обращаться в суд за разрешением на совершение специального досудебного расследования in absentia, то есть без присутствия обвиняемого.

Как ранее сообщал Фокус:

24 января Оболонский районный суд Киева признал виновным Виктора Януковича виновным в госизмене и пособничестве в ведении агрессивной войны и заоочно приговорил его к 13 годам тюрьмы.