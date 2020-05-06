Комитет ВР поддержал законопроект, позволяющий чиновникам скрывать имущество через детей, — депутат

Если несовершеннолетние дети проживают отдельно, то сведения о них предлагается не включать в декларацию

Комитет Верховной Рады по антикоррупционной политике рекомендовал принять за основу и в целом законопроект №3355-1, изменяющий круг лиц, чье имущество подлежит декларированию. Об этом сообщил первый замглавы комитета, нардеп из фракции "Голос" Ярослав Юрчишин.

Законопроект вводит необходимость декларировать имущество для членов наблюдательных советов государственных предприятий.

В то же время, он исключает из членов семьи декларанта, чье имущество подлежит указанию в декларации, несовершеннолетних детей, которые не проживают вместе с ним.

Также проект исключает из числа декларантов всех советников, помощников, уполномоченных и пресс-секретаря президента Украины, если они работают на общественных началах.

Читайте также: Внеочередное заседание Рады состоится 7 мая по требованию оппозиции

Юрчишин заявил, что в такой редакции законопроект разрешает чиновникам не декларировать имущество, если оно записано на несовершеннолетних детей, которые с ними не проживают.

Законопроект внесен в парламент группой депутатов из фракций "Слуга народа", "Батькивщина", ОПЗЖ и группы "За будущее".

Напомним, чиновники, нардепы, члены Кабмина, государственные служащие, должностные лица местного самоуправления, военные должностные лица, судьи обязаны регулярно декларировать свое имущество и доходы. За достоверностью такого декларирования следит Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК).

При этом нужно декларировать не только свои доходы, недвижимость, авто и драгоценности, но и те, которые принадлежат членам семьи или находятся в их пользовании.

В конце 2019 года был расширен круг близких лиц и членов семьи субъектов декларирования. Теперь "близкими лицами" считаются племянники и племянницы, а также родители жены (мужа) сына (дочери).

Членами семьи субъекта декларирования сейчас считаются его несовершеннолетние дети независимо от совместного проживания, связанности общим бытом и наличия взаимных прав и обязанностей.

Как ранее сообщал Фокус: