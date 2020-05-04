Повестка дня этого заседания еще не сформирована

Верховная Рада соберется на следующее пленарное 12 мая. Об этом сообщил депутат от фракции "Слуга народа" Александр Качура в своем Telegram-канале.

"Заседания на этой неделе не будет. Следующая пленарка ВР будет во вторник 12 мая. Повестку дня будут формировать комитеты", – написал он.

"Да, действительно заседание планируется на 12-е мая, – сообщила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук агентству "Интерфакс-Украина". – И мы планируем во втором чтении рассмотреть законопроект о банках".

Ранее сообщалось, что следующее внеочередное заседание Верховной рады состоится после 10 мая.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия говорил, что Рада сможет принять законопроект о банках ("антиколомойский") после 11 мая – у депутатов должно быть не менее 10 дней для ознакомления с поправками, которые профильный комитет одобрил ко второму чтению.

Как ранее сообщал Фокус: