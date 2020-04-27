Все правки пройдены. Профильный комитет рекомендовал Раде принять "антиколомойский законопроект"

Нормы о запрете возвращения национализированных банков прежним владельцам оставили без изменений

Финансовый комитет Верховной Рады рассмотрел все 16 тысяч поправок к законопроекту о невозврате банков бывшим владельцам и рекомендовал принять его во втором чтении.

Об этом сообщает нардеп от "Голоса", первый замглавы комитета Ярослав Железняк на своей странице в Facebook.

"Рассмотрение всех поправок в закон о банках на Комитете завершено!!! Четыре дня обсуждения рекордного количества поправок – и наш финансовый комитет рекомендовал закон о банках ко второму чтению. Сразу скажу, что все нормы, касающиеся кейса Приватбанка и запрещающие возвращение банков экс-владельцам, остались без изменений", – говорит он.

По его словам, в текст были добавлены некоторые изменения:

Была убрана норма об ограничении государственной регистрации (вопрос может быть решен на уровне подзаконных нормативно-правовых актов, без изменений в закон);

Изменена процедура по назначению судом аудиторской компании, которая будет определять размер убытков;

Судебные производства, которые начались, но не получили окончательное решение до дня вступления в силу закона, решаются, рассматриваются или пересматриваются по новым правилам;

Внесены уточняющие изменения в норму о запрете остановки аукционов; технические юридические изменения, которые улучшают качество законопроекта.

Напомним, 16 апреля Верховная Рада приняла закон о борьбе с "законодетельным спамом", который должен ускорить рассмотрение правок к "антиколомойскому законопроекту" в сессионом зале. Спикер Рады Дмитрий Разумков заявил, что в скором времени будет подан еще один проект, который ограничит действие принятых нововведений периодом карантина и 30 дней после его завершения.

Как ранее сообщал Фокус:

27 марта президент Владимир Зеленский заявил, что МВФ готов выделить Украине по расширенной программе помощи 8 млрд долларов в случае принятия закона о рынке земли и невозврате банков прежним владельцам. По его словам, в противном случае стране грозит сильный спад экономики и даже дефолт.

Во время внеочередного заседания 30-31 марта Верховная Рада приняла закон о рынке земли и в первом чтении проголосовала за "антиколомойский законопроект".