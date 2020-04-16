Рада изменила регламент ради ускорения принятия "антиколомойского законопроекта"

Спикер Дмитрий Разумков заявил, что принятый законопроект будет временным

Верховная Рада приняла законопроект №1043 о борьбе с "законодетельным спамом". "За" проголосовали 242 депутата.

"Слуга народа" дала 204 голоса, ОПЗЖ - 15, группа "Довира" - 13, внефракционные депутаты - 10.

Законопроект в первом чтении проголосовали еще 10 сентября 2019 года, однако ко второму чтению он кардинально изменился.

Документ вносит изменения в статью 119 регламента Верховной Рады и предусматривает особую процедуру рассмотрения во втором чтении законопроектов. Если к законопроекту (кроме проекта кодекса или законопроекта по спецпроцедуре) перед вторым чтением подали поправки в количестве, в пять раз превышающем количество статей проекта (но не меньше 500), его можно рассматривать по особой процедуре.

Особая процедура применяется по предложению не менее одной трети народных депутатов и при поддержке большинства от конституционного состава Верховной Рады, а также при условии предоставления народным депутатам сравнительной таблицы и сопроводительных документов к ней.

В таком случае на рассмотрение в сессионный зал выносится только часть отклоненных профильным комитетом правок. В случае принятия решения о применении особой процедуры дается два дня: фракциям и группам - на представление главному комитету не более пяти поправок, не учтенных комитетом, на которых она настаивает; внефракционным депутатам - на одну неучтенную комитетом поправку.

Профильному комитету дается два дня на обобщение предложений и поправок - перед рассмотрением в пленарном режиме.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что в скором времени будет подан еще один законопроект, который ограничит действие принятых нововведений периодом карантина и 30 дней после его завершения.

Принятие законопроекта о борьбе со "спамом" в "Слуга народа" обосновали необходимостью ускорить рассмотрение "анктиколомойского законопроекта".

Как ранее сообщал Фокус:

27 марта президент Владимир Зеленский заявил, что МВФ готов выделить Украине по расширенной программе помощи 8 млрд долларов в случае принятия закона о рынке земли и невозврате банков прежним владельцам. По его словам, в противном случае стране грозит сильный спад экономики и даже дефолт.