Статистика коронавируса в Украине на 7 мая: 507 новых случаев COVID-19
2020-05-07 10:07:00
Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет
По состоянию на утро 7 мая в Украине подтвержден 13691 случай заболевания коронавирусом COVID-19, из них 507 – за последние сутки.
Об этом сообщает "Центр общественного здоровья".
В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 340 человек, из них 19 медработников. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%). 2396 пациентов выздоровели, из них 563 медработника.
На амбулаторном лечении находятся 9498 пациентов (763 ребенка и 2193 медработника). Нуждались в госпитализации – 4193 человек, в подключении к аппарату искусственной вентиляции легких –178 человек, в том числе один ребенок и 15 медиков.
На данный момент ситуация с коронавирусом в областях следующая:
– Винницкая область – 485 (251 выздоровели);
– Волынская область – 393 (109 выздоровели);
– Днепропетровская область – 624 (73 выздоровели);
– Донецкая область – 89 (16 выздоровели);
– Житомирская область – 468 (43 выздоровели);
– Закарпатская область – 600 (86 выздоровели);
– Запорожская область – 300 (104 выздоровели);
– Ивано–Франковская область – 1055 (126 выздоровели);
– Киев – 1675 (110 выздоровели);
– Киевская область – 916 (103 выздоровели);
– Кировоградская область – 403 (189 выздоровели);
– Луганская область – 42 (11 выздоровели);
– Львовская область – 595 (128 выздоровели);
– Николаевская область – 171 (35 выздоровели);
– Одесская область – 568 (23 выздоровели);
– Полтавская область – 236 (81 выздоровели);
– Ровенская область – 817 (120 выздоровели);
– Сумская область – 131 (63 выздоровели);
– Тернопольская область – 951 (211 выздоровели);
– Харьковская область – 448 (49 выздоровели);
– Херсонская область – 146 (62 выздоровели);
– Хмельницкая область – 138 (35 выздоровели);
– Черкасская область – 324 (101 выздоровел);
– Черновицкая область – 2048 (258 выздоровели);
– Черниговская область – 68 (9 выздоровели).
Данные с оккупированных территорий отсутствуют.
Как ранее сообщал Фокус:
- По состоянию на утро 6 мая количество выявленных в Украине случаев инфицирования коронавирусом увеличилось до 13 184. За последние сутки зафиксировано 487 новых положительных тестов на COVID-19.
- По состоянию на утро четверга, 7 мая, общее количество случаев заражений коронавирусной инфекцией в мире превысило 3,7 миллиона.