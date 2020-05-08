Сокращенный бюджет на господдержку кино перераспределили, – Госкино

На распространение и популяризацию национальных фильмов выделено 43,2 млн грн

Совет по государственной поддержке кинематографии утвердил обновленное распределение средств. "Такая необходимость возникла в связи с сокращением ассигнований общего фонда бюджетной программы "Государственная поддержка кинематографии" с 750 до 450 млн грн", – сообщила пресс-служба Госкино Украины.

На производство документальных, просветительских, анимационных и детских фильмов, авторского кино и дебютов (до 100% сметной стоимости) распределено 121,8 млн грн; на производство фильмов (до 80%) – 186,3 млн грн; на производство телефильмов и сериалов (до 50%) – 60 млн грн.

На возврат части расходов, осуществленных иностранцами при производстве фильма (кэш-рибейты) распределено 20 млн грн.

На финансирование фундаментальных и прикладных исследований и образовательной деятельности в сфере кинематографии, в том числе производство студенческих фильмов и обучения – 1,6 млн грн.

На оплату мер по сохранению, восстановлению, реставрации и популяризации национального кинематографического наследия, возвращения его в Украину из-за границы и изготовление архивных комплектов исходных материалов национальных фильмов – 400 тыс. грн.

На возмещение процентов по кредитам на строительство или реконструкцию инфраструктуры и техническое переоснащение кинотеатров, расположенных в населенных пунктах с численностью до 250 тыс. жителей распределено 200 тыс. грн; на осуществление мер по продвижению локаций Украины – 1,2 млн грн; на распространение и популяризацию национальных фильмов – 43,2 млн грн.

15,5 млн грн направлены на покрытие расходов госпредприятия "Национальный центр Александра Довженко", Национального союза кинематографистов Украины и выплату стипендий членам Совета по господдержке.

В то же время на закупку оборудования для демонстрации национальных фильмов в населенных пунктах до 250 тыс. жителей финансирование не предусмотрено.

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