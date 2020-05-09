Статистика коронавируса в Украине на 9 мая: 515 новых случаев за сутки

За сутки скончались 15 человек и 200 выздоровели

В Украине за сутки подтвердили 515 новых случаев COVID-19. Всего, по состоянию на утро 9 мая, коронавирусом заразились 14710 человек, среди них – 1026 детей и 2854 медиков. Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья МОЗ.

На амбулаторном лечении находили или еще находятся 10 082 пациентов (из них 845 детей и 2343 медработника). Всего нуждались в госпитализации 4628 человек (181 ребенок и 511 медиков). Подключение к аппарату искусственной вентиляции легких потребовалось 190 людям, в том числе одному ребенку и 17 медикам.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 376 человек (15 новых смертей за сутки), среди них – 19 медработников. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).

Выздоровели уже 2909 пациентов (200 за сутки).

Статистика коронавируса по регионам:

Винницкая обл. - 522 (278 выздоровели)

Волынская обл. - 445 (119 выздоровели)

Днепропетровская обл. - 681 (75 выздоровели)

Донецкая обл. - 99 (20 выздоровели)

Житомирская обл. - 485 (47 выздоровели)

Закарпатская обл. - 678 (99 выздоровели)

Запорожская обл. - 320 (119 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. - 1095 (181 выздоровели)

м. Киев - 1771 (134 выздоровели)

Киевская обл. - 959 (117 выздоровели)

Кировоградская обл. - 411 (238 выздоровели)

Луганская обл. - 42 (14 выздоровели)

Львовская обл. - 699 (143 выздоровели)

Николаевская обл. - 204 (49 выздоровели)

Одесская обл. - 619 (27 выздоровели)

Полтавская обл. - 240 (104 выздоровели)

Ровенская обл. - 877 (142 выздоровели)

Сумская обл. - 152 (72 выздоровели)

Тернопольская обл. - 977 (282 выздоровели)

Харьковская обл. - 428 (61 выздоровел)

Херсонская обл. - 156 (69 выздоровели)

Хмельницкая обл. - 165 (48 выздоровели)

Черкасская обл. - 333 (140 выздоровели)

Черновицкая обл. - 2179 (320 выздоровели)

Черниговская обл. - 73 (11 выздоровели).

С начала эпидемии в Украине провели 167 107 ПЦР-тестов.

Как ранее сообщал Фокус:

По состоянию на утро 8 мая Украине было подтверждено 14195 случаев заболевания коронавирусом COVID-19, из них 504 – за сутки.