Пандемия коронавируса не повлияла на уровень смертности в Украине, — Дубилет
2020-05-07 13:46:00
При этом, рост смертности из года в год падает
Несмотря на пандемию коронавируса, абсолютная смертность в Украине не увеличилась.
Об этом сообщил экс-министр Кабмина, предприниматель Дмитрий Дубилет на своем Telegram-канале.
Он сравнил данные по смертности за период с января по апрель 2013-2020 годы.
"На период карантина смертей в абсолютном значении, к счастью, больше не стало. Это сильно отличается от подобных графиков из стран Европы и США, где хорошо видны страшные пики", – пишет Дубилет.
Кроме того, по его словам, в феврале 2014 году был зафиксирован рост смертности. Дубилет считает, что это может объясняться холодами и эпидемией гриппа 2014 года.
Также, он говорит, что рост смертности из года в год падает.
"Это объясняется сокращением населения – как по естественным причинам, так и из-за оккупации", – сказано в сообщении.
На этом графике вы видите данные по смертности за январь-апрель — сравнение 2013-2020 годов. Сверху — данные по дням, ниже — “сглаженные” для удобства, среднее за неделю.
Отметим, в марте уровень смертности в Италии вырос на 49% по сравнению со средним показателем за предыдущие пять лет.
В отчете ISTAT о влиянии эпидемии на уровень смертности в Италии, говорится, что с 21 февраля, когда произошла первая смерть от COVID-19, и до 31 марта смертность в стране выросла на 39% по сравнению с средней за предыдущие пять лет.
Как ранее сообщал Фокус:
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