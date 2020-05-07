При этом, рост смертности из года в год падает

Несмотря на пандемию коронавируса, абсолютная смертность в Украине не увеличилась.

Об этом сообщил экс-министр Кабмина, предприниматель Дмитрий Дубилет на своем Telegram-канале.

Он сравнил данные по смертности за период с января по апрель 2013-2020 годы.

"На период карантина смертей в абсолютном значении, к счастью, больше не стало. Это сильно отличается от подобных графиков из стран Европы и США, где хорошо видны страшные пики", – пишет Дубилет.

Кроме того, по его словам, в феврале 2014 году был зафиксирован рост смертности. Дубилет считает, что это может объясняться холодами и эпидемией гриппа 2014 года.

Также, он говорит, что рост смертности из года в год падает.

"Это объясняется сокращением населения – как по естественным причинам, так и из-за оккупации", – сказано в сообщении.

На этом графике вы видите данные по смертности за январь-апрель — сравнение 2013-2020 годов. Сверху — данные по дням, ниже — “сглаженные” для удобства, среднее за неделю.

Отметим, в марте уровень смертности в Италии вырос на 49% по сравнению со средним показателем за предыдущие пять лет.

В отчете ISTAT о влиянии эпидемии на уровень смертности в Италии, говорится, что с 21 февраля, когда произошла первая смерть от COVID-19, и до 31 марта смертность в стране выросла на 39% по сравнению с средней за предыдущие пять лет.

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