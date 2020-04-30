Нью-Йоркское похоронное бюро арендовало грузовики для хранения трупов

В морозильных камерах грузовиков оказалось около 50 тел

В Нью-Йорке десятки трупов были обнаружены в холодильных камерах грузовиков после того, как местные жители пожаловались на запах. Об этом сообщает ВВС.

Инцидент произошел в Бруклине, куда жители вызвали полицию, жалуясь на запах. Место парковки грузовиков было опечатано правоохранителями.

"У них были трупы в фургонах и грузовиках. Они лежали друг на друге в мешках для тел, все (транспортные средства, – ред.) были заполнены", – рассказал владелец здания по соседству.

Как оказалось, грузовики арендовало похоронное бюро из Бруклина и поместило в морозильные камеры около 50 трупов. По словам одного из чиновников, трупы в грузовики пришлось переместить из-за того, что морозильные камеры похоронного бюро сломались.

Пока неизвестно, были ли трупы из грузовиков жертвами коронавируса. Но стоит отметить, что похоронные бюро в Нью-Йорке едва справляются с огромным количеством погибших в штате, который оказался в эпицентре вспышки вируса.

"Пока ситуация находится в стадии расследования, но у нас не должно возникать моментов, когда на улицах стоят грузовики, заполненные трупами", – заявил президент Бруклина Эрик Адамс.

Он добавил, что власти предупредили "проходившие мимо люди, которые увидели утечку и почувствовали запах, исходящий от грузовика".

Согласно закону, похоронные бюро должны держать тела в безопасных условиях, которые предотвращают распространение инфекции, прежде чем тела будут похоронены или кремированы.

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