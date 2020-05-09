На Кировоградщине умерли от коронавируса два брата-врача

Один брат, вероятно, заразился от другого

В Кировоградской области скончался от коронавируса 63-летний врач из Кропивницкого, который работал в детской областной больнице. Об этом сообщил глава ОГА Андрей Балонь.

17 апреля от коронавируса скончался его брат, который также работал врачом.

"Мужчина находился в областной больнице на госпитализации. Долгое время был на искусственной вентиляции легких. Есть основания полагать, что умерший человек заразился во время общения со старшим братом - врачом Центра экстренной медицинской помощи, который также умер от коронавируса 17 апреля. Медики не смогли спасти его жизнь", - отметил глава ОГА.

Всего в области по состоянию на 9 мая заразились коронавирусом 411 человек, 239 из них уже выздоровели, 20 - скончались.

Напомним, всего в Украине на утро 9 мая коронавирус подтвердили у 14 710 человек, среди них – 2854 медиков. От осложнений вызванных инфекцией скончались 376 человек (19 медработников).

Как ранее сообщал Фокус:

Главсанврач Виктор Ляшко заявил, что многие медики заражаются коронавирусом поскольку пренебрегают мерами защиты при общении с пациентами, которым не подтвержден диагноз коронавирус.