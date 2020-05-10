Зеленский в День матери присвоил звание Мать-героиня 678 украинкам

Женщины награждены за материнскую самоотверженность, образцовое воспитание детей и обеспечение условий для их всестороннего развития

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинок с Днем матери и присвоил 678 женщинам почетное звание Мать-героиня. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Искренне поздравляю всех матерей Украины! Будьте здоровы и всегда имейте повод гордиться собой и своими детьми!" – пожелал матерям Украины президент.

В указе президента говорится, что женщины награждены за материнскую самоотверженность, образцовое воспитание детей и обеспечение условий для их всестороннего развития.

Среди награжденных – 31 жительница Винницкой области, 108 – Волынской, 12 – Днепропетровской, 17 – Донецкой, 26 – Житомирской, 49 – Закарпатской, 14 – Запорожской, 39 – Ивано-Франковской, 16 – Киевской и 20 – города Киева.

Также звание Мать-героиня получили 9 жительниц Кировоградской области, 2 – Луганской, 58 – Львовской, 16 – Николаевской, 34 – Одесской, 8 – Полтавской, 74 – Ровенской, 7 – Сумской, 15 – Тернопольской, 15 – Харьковской, 3 – Херсонской, 20 – Хмельницкой, 18 – Черкасской, 53 – Черновицкой и 14 – Черниговской.

"Мать-героиня" – является государственной наградой для женщин, которые родили и воспитали пятерых и более детей до восьмилетнего возраста. Почетного звания удостаиваются также матери, воспитывающие усыновленных в установленном законом порядке детей.

Как ранее писал Фокус:

В прошлом году экс-президент Украины Петр Порошенко присвоил звание "Мать-героиня" 616 женщинам.

8 мая 2019 года Кабмин утвердил указ президента "О Дне отца".