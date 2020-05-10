СБУ поймала херсонских неонацистов, которые "отмечали" день рождения Гитлера и подожгли синагогу

2020-05-10 16:36:06

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9 мая злоумышленников задержали по ориентировке. В СБУ говорят, они готовили новые провокации

В Херсоне в ночь на 20 апреля двое злоумышленников бросили в иудейскую синагогу бутылку с зажигательной смесью ("коктейль Молотова").

9 мая их задержали во время массовых мероприятий в парке "Славы". Оказалось, что молодые люди таким образом "отмечали" день рождения Адольфа Гитлера, сообщает пресс-служба СБУ.

После попытки поджога синагоги на неонацистов составили ориентировку: рядом с синагогой была камера, которая и зафиксировала происшествие.

Полицейские и сотрудники СБУ проанализировали видеозаписи и фото и заметили похожих молодых людей на мероприятиях по случаю 9 мая. В СБУ говорят, что в этот день они планировали новые провокации.

Преступление квалифицировано по ч.2 ст.194 УК (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Им грозит от трех до 10 лет лишения свободы.

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В прокуратуре Херсонской области говорят, что злоумышленники повредили фасад синагоги на 30 тыс. грн.

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