СБУ поймала херсонских неонацистов, которые "отмечали" день рождения Гитлера и подожгли синагогу
2020-05-10 16:36:06
9 мая злоумышленников задержали по ориентировке. В СБУ говорят, они готовили новые провокации
В Херсоне в ночь на 20 апреля двое злоумышленников бросили в иудейскую синагогу бутылку с зажигательной смесью ("коктейль Молотова").
9 мая их задержали во время массовых мероприятий в парке "Славы". Оказалось, что молодые люди таким образом "отмечали" день рождения Адольфа Гитлера, сообщает пресс-служба СБУ.
После попытки поджога синагоги на неонацистов составили ориентировку: рядом с синагогой была камера, которая и зафиксировала происшествие.
Полицейские и сотрудники СБУ проанализировали видеозаписи и фото и заметили похожих молодых людей на мероприятиях по случаю 9 мая. В СБУ говорят, что в этот день они планировали новые провокации.
Преступление квалифицировано по ч.2 ст.194 УК (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Им грозит от трех до 10 лет лишения свободы.
В прокуратуре Херсонской области говорят, что злоумышленники повредили фасад синагоги на 30 тыс. грн.
Как ранее сообщал Фокус:
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- 13 мая 2018 года в центре Луцка на Театральной площади во время концерта ко Дню матери мужчина вылил на себя воспламеняющееся вещество и поджег его.