Януковича заочно арестовали по делу Майдана

Суд удовлетворил ходатайство прокуроров

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей экс-президенту Виктору Януковичу по делу об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 во время Революции Достоинства.

Об этом сообщает Укринформ.

Суд удовлетворил ходатайство прокуроров.

Напомним, 4 мая Янукович был заочно арестован Печерским райсудом Киева в уголовном производстве по факту захвата государственной власти (ч.1 ст. 109 Уголовного кодекса Украины).

В Офисе генпрокурора считают, что заочный арест Виктора Януковича позволяет начать процедуру экстрадиции.

Как ранее сообщал Фокус:

24 января Оболонский районный суд Киева признал виновным Виктора Януковича виновным в госизмене и пособничестве в ведении агрессивной войны и заоочно приговорил его к 13 годам тюрьмы.