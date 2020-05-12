Януковича заочно арестовали по делу Майдана
2020-05-12 18:38:00
Суд удовлетворил ходатайство прокуроров
Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей экс-президенту Виктору Януковичу по делу об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 во время Революции Достоинства.
Об этом сообщает Укринформ.
Суд удовлетворил ходатайство прокуроров.
Напомним, 4 мая Янукович был заочно арестован Печерским райсудом Киева в уголовном производстве по факту захвата государственной власти (ч.1 ст. 109 Уголовного кодекса Украины).
В Офисе генпрокурора считают, что заочный арест Виктора Януковича позволяет начать процедуру экстрадиции.
Как ранее сообщал Фокус:
- 24 января Оболонский районный суд Киева признал виновным Виктора Януковича виновным в госизмене и пособничестве в ведении агрессивной войны и заоочно приговорил его к 13 годам тюрьмы.
- Адвокат Януковича заявил, что экс-президент намерен вернуться в Украину.
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