"Гуф" анонсировал 8 концеров в Украине. СБУ говорит: "Только во сне"

2020-05-15 19:12:19

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Также Долматов рассказывал об открытии после карантина своего магазина в Киеве, который сейчас работает онлайн. Своей позиции по этому СБУ пока не озвучила

СБУ напомнила российскому рэперу "Гуфу" о том, что ему до 2021 года запрещен въезд в Украину. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

"Недавно на своей странице в Instagram гражданин РФ Алексей Долматов, он же рэпер "Гуф", анонсировал гастрольный тур по городам Украины. СБУ сообщает: Долматову запрещен въезд в Украину из-за выступлений в Крыму до 1 марта 2021 года. Как минимум", – пишут в СБУ.

"Поэтому посетить Украину он смотреть только во сне", – добавили в Службе безопасности.

Вчера "Гуф" в Instagam запостил видео, в котором зачитал рэп: "Як настрой хлопчики й дивчины? В общем-то мы снова летим на Украину. Не хочу загадывать, но уверен, будет сильно... Короче, Украина, 8 городов – 8 концертов".

Также Долматов анонсировал открытие после карантина своего магазина в Киеве. Сейчас магазин работает онлайн, но как только ограничительные меры снимут, все желающие смогут  "познакомиться с брендом, померить вещи и быть на стиле".

Как ранее сообщал Фокус:

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