Хакамада уже не едет в Украину: организаторы говорят, у нее не те ценности

"Есть вещи, которые для нас являются важными и незыблемыми, и позиция по ним не может быть двусмысленной", – заявили в Taryan Group

Российский политический и государственный деятель Ирина Хакамада не приедет в Украину на бизнес-форум DreamBIG Forum.

Об этом заявили организаторы мероприятия – Taryan Group.

Организаторы хотели, чтобы спикеры поделились своими ценностями и жизненным опытом. "Но так получилось, что некоторые из этих ценностей не соответствуют нашим. И узнали мы об этом позже, чем хотелось бы", – говорится в сообщении.

Речь идет о высказываниях Хакамады относительно аннексии Крыма, которые и вызвали скандал после того, как стало известно о ее планах приехать в Украину.

В то же время, в Taryan Group отмечают, что согласовывали с соответствующими органами приезд Хакамады.

"Есть вещи, которые для нас являются важными и незыблемыми, и позиция по ним не может быть двусмысленной", – заявили организаторы.

Как ранее сообщал Фокус:

Хакамада должна была выступить на бизнес-форуме 27 февраля. После того, как стало известно о подготовке к ее приезду, в сети разгорелся скандал.