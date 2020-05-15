Полиция отрыла дело из-за вспышки коронавируса в киевском интернате

Полицейские обеспечивают охрану интерната и контролируют пропускной режим

По факту нарушения санитарных норм в Дарницком доме-интернате для девушек в Киеве проводится досудебное расследование в связи со вспышкой коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

"В Дарницкое управление полиции поступило сообщение о том, что в доме-интернате на улице Елочной после проведения ПЦР-тестов выявлено заболевание коронавирусом у воспитанников и персонала учреждения", – сказано в сообщении.

На месте полицейские обеспечивают охрану интерната и контролируют пропускной режим.

Напомним, в Киеве, в дарницком доме-интернате для девочек сегодня подтвердили коронавирус сразу у 81 человека. Из 81 больного 53 человека оказались воспитанницами интерната в возрасте от 7 до 35 лет. Из персонала коронавирус подхватили 26 женщин и двое мужчин.

Как ранее сообщал Фокус:

21 апреля в одном из общежитий города Вишневое, в Киевской области, коронавирус подхватили 37 человек. Зафиксировано два летальных случая.