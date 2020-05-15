Киевский завод "Маяк" изготовил очередную партию пулеметов для БТР

По словам директора завода Виктора Кваса, предприятие полностью наладило производство пулеметов для бронетранспортеров

На киевском заводе "Маяк", который входит в состав госконцерна "Укроборонпром", изготовлена очередная партия из пяти пулеметов, предназначенных для БТР. Об этом сообщается на сайте госконцерна.

По словам директора завода Виктора Кваса, предприятие полностью наладило производство пулеметов для бронетранспортеров.

"Возобновление производства всех видов оружия на заводе "Маяк" продолжается. Мы полностью наладили изготовление пулеметов для бронетранспортеров и сейчас постепенно наращиваем темпы их производства", – сказал Квас.

Как отметили в "Укроборонпроме", на сегодняшний день завод "Маяк" выполнил 60% государственного контракта.

Как ранее сообщал Фокус:

Государственное предприятие "Львовский бронетанковый завод", входящее в состав концерна "Укроборонпром", передало Минобороны партию отремонтированных и модернизированных танков: четыре Т-64 и два Т-72.

Государственное предприятие Житомирский бронетанковый завод (ЖБТЗ) восстановило боеспособность и передало ВСУ семь модернизированных боевых машин пехоты (БМП), из них пять единиц – БМП-1 и две единицы – БМП-2.