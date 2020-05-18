Козы в масках гуляли в поле

В Днепре в поселке Игрень местные жители увидели, как на лугу пасутся козы в масках.

Фотографии опубликовала пользователь Ксения Пантюшкина в Facebook-паблике "События Игрени".

Судя по снимкам, козы в масках гуляли в поле. Комментаторы начали предполагать, каким образом животным удается щипать траву, если на морду нацепили маску. Другие же иронизируют, что козы "не паслись, а прогуливались".

"Разве что гуляют с закрытыми ртами. Чтобы не объелись?", – пишут комментаторы.

В комментариях под постом некоторые пользователи предположили, что так делают для того, чтобы козы не объедали чужие деревья и траву.

Как ранее сообщал Фокус: