В Днепре нарядили стадо коз в защитные маски
2020-05-18 19:33:00
Козы в масках гуляли в поле
В Днепре в поселке Игрень местные жители увидели, как на лугу пасутся козы в масках.
Фотографии опубликовала пользователь Ксения Пантюшкина в Facebook-паблике "События Игрени".
Судя по снимкам, козы в масках гуляли в поле. Комментаторы начали предполагать, каким образом животным удается щипать траву, если на морду нацепили маску. Другие же иронизируют, что козы "не паслись, а прогуливались".
"Разве что гуляют с закрытыми ртами. Чтобы не объелись?", – пишут комментаторы.
В комментариях под постом некоторые пользователи предположили, что так делают для того, чтобы козы не объедали чужие деревья и траву.
Как ранее сообщал Фокус:
- Ранее главный санврач Виктор Ляшко заявил, что при нынешней статистике маска станет нашим другом до конца года.
- Во Франции двое 50-летних французов надели на головы коробки в форме буев ограждения, чтобы поплавать в море. Таким образом они решили обойти запрет, введеный на вермя карантина.
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